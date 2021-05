Vaccini ai fragili, Stefani a Napoli: "Regioni ascoltino direttive Figliuolo" 26 maggio 2021

(LaPresse) La ministra per le disabilità, Erika Stefani, incontra le associazioni della Campania a Napoli: "Per quanto riguarda le inoculazioni alle persone fragili non siamo messi male, invito le regioni a seguire le direttive del commissario Figliuolo per proseguire in questa direzione".