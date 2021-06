Vaccini, Figliuolo: dati buoni, sui giovani affidarsi a pediatri

Roma, 1 giu. (askanews) - "I dati sono confortanti, ma dobbiamo ancora combattere, ci sono le varianti che aggrediscono chi non è vaccinato e fanno circolare il virus. L'Aifa ieri ha licenziato la possibilità di un vaccino Pfizer per la classe 12-15 anni, quindi ulteriori 2.320.000 soggetti che devono essere vaccinati: in questo dobbiamo affidarci molto al ruolo dei pediatri, oltre 4mila". Così il commissario all'emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo all'inaugurazione dell'hub vaccinale nella sede di Confindustria a Roma.