Vaccini Covid, Rezza: a fine mese a over 80. Italia al top in Ue

Roma, 15 gen. (askanews) - "Sulle vaccinazioni le Regioni stanno facendo uno sforzo ottimale. Per numero di vaccinazioni sulla popolazione siamo praticamente al top in Europa e questo mi da grande soddisfazione" ha detto il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel punto stampa sulla situazione epidemiologica del Covid-19.

Presto si inizieranno a vaccinare anche gli ultra 80enni fuori dalle Rsa, ha detto: "Sta andando bene la fase dei vaccini agli operatori sanitari, medici e nelle Rsa, poi si inizierà con gli ultra 80enni che non sono nelle Rsa, e credo che questa fase inizierà presto ma dipende da quando finiremo di vaccinare operatori sanitati e personale e residenti delle Rsa. Se si rispetta la tabella di marcia la fase inizierà entro la fine del mese o a inizio febbraio. Per ora non mi risultano ritardi, per ora tutte le tabelle di marcia sia di vaccinazioni che di approvvigionamenti sono state rispettate, anzi anticipate".