Genova, 29 mar. (askanews) - "Siamo in guerra, è vero, e serve forse qualche norma di guerra? Mi pare che qualcosa si stia già facendo: sull'impiego delle farmacie, ad esempio, è stata fatta una norma proprio per questo. Così come è stata fatta una norma per sbloccare l'attività degli infermieri al di là di quello che fanno ordinariamente".

Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, intervenendo all'inaugurazione del maxi hub di vaccinazione alla Fiera di Genova.