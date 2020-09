Vaccini contro l'influenza, è allarme: potrebbero non bastare

Per i vaccini contro l'influenza si profila una corsa contro il tempo. Secondo Federfarma, quest'anno mancherebbero 1,25 milioni di dosi. La previsione della Fondazione Gimbe: allo stato attuale la riserva garantirà la copertura solo a un italiano su tre. Sono tutelate le persone a rischio (over 60, bambini piccoli e malati cronici). I medici di base: rischio di studi affollati, in una fase delicata per il contenimento del Covid-19.