Vaccini, Cirio: Presto accordo con Liguria, il primo nazionale 19 maggio 2021

(LaPresse) "Sabato mattina incontrerò Toti con cui sto definendo un accordo di reciprocità fra Piemonte e Liguria. Prevederebbe che chi viene in vacanza in Piemonte dalla Liguria potrebbe vaccinarsi qui se rimanesse almeno una settimana, e viceversa. È il primo accordo che nasce a livello nazionale. Vaccinare nei luoghi estivi è difficoltoso ma tra due regioni così vicine e di interscambio per quanto i riguarda turisti è un'operazione valida". Lo ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in conferenza stampa.