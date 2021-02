Vaccini nel caos, tra brevetti e aumento della produzione di Marco lo Conte 26 febbraio 2021

La lentezza del piano vaccinale italiano ha un'origine innanzitutto nello scarso approvvigionamento di fiale da parte delle aziende fornitrici, ma l'incertezza organizzativa italiana fa la sua parte. Vero è che la campagna in Europa è partita tardi e ora il vecchio continente è indietro di un trimestre rispetto agli Usa. In molti si chiedono se è il caso di avviare una produzione parallela a quella delle aziende farmaceutiche, per accelerare la campagna vaccinale e quali sono le responsabilità dell'Ema. Se n'è parlato nel corso del videoforum del Sole 24 Ore cui ha partecipato il professor Carlo la Vecchia epidemiologo e docente di Statistica medica presso l'Università degli Studi di Milano