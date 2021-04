Vaccini, 1,5 milioni di dosi Pfizer in consegna alle regioni

Roma, 14 apr. (askanews) - Mentre si attendono decisioni sul vaccino Johnson & Johnson - un primo lotto di 184mila giunto a Pratica di Mare il 13 aprile è ancora fermo e stoccato nell'hub della Difesa - è partita la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata presso gli aeroporti di Bergamo, Bologna, Brescia, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Pisa e Venezia.

Le consegne interesseranno più di 210 strutture sanitarie in tutta Italia, e si concluderanno entro 24 ore.

Continuano anche i servizi di scorta della Polizia di Stato, per il trasferimento e la consegna in massima sicurezza alle regioni dei vaccini Pfizer/Biontech arrivati in Italia da Lipsia e destinati a varie località del nostro Paese.