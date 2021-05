Usa, spari vicino a luogo commemorazione George Floyd: un ferito 25 maggio 2021

(LaPresse) Spari all'incrocio di Minneapolis dove il 25 maggio dello scorso anno morì George Floyd, poche ore prima che il luogo ospitasse una manifestazione in occasione dell'anniversario della morte del 46enne . Nel video dell'Associated Press, con il giornalista Philip Crowther ripreso all'incrocio oggi noto proprio come George Floyd Square, si vedono persone che corrono e cercano riparo mentre si sentono degli spari. La polizia ha riferito che in seguito alla sparatoria un uomo si è recato in un ospedale lì vicino con una ferita da arma da fuoco. L'uomo sarebbe in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita.