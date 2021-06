Usa, Biden: "La democrazia stessa è in pericolo" 01 giugno 2021

(LaPresse) Monito del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il suo discorso dal cimitero di Arlington dove si è recato a rendere omaggio ai caduti americani nel giorno del Memorial Day. "La democrazia stessa è in pericolo, qui in patria e in tutto il mondo", ha dichiarato il capo della Casa Bianca che ha poi aggiunto: " Siamo stati costruiti su un'idea, l'idea di libertà e opportunità per tutti ma non abbiamo mai realizzato appieno l'aspirazione dei nostri fondatori".