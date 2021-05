Usa, Biden: "Il lavoro aumenta, l'America è tornata" 28 maggio 2021

(LaPresse) Joe Biden annuncia la ripresa economica americana. "I casi Covid e le morti stanno calando, la disoccupazione diminuisce, aumentano i posti di lavoro e le vaccinazioni, l'America è di nuovo in movimento", ha dichiarato il presidente Usa in parlando al Cuyahoga Community College di Cleveland, in Ohio. "Stiamo assistendo a una crescita record, il piano economico sta funzionando", aggiunge il numero uno della Casa Bianca.