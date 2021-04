Roma, 26 apr. (askanews) - La sessione di laurea estiva sarà in presenza? "Credo proprio di sì. Dobbiamo mantenere la doppia linea in presenza e a distanza, anche perché ci sono dei ragazzi che vivono fuori sede e fanno fatica a ritornare in sede per un solo mese. Dobbiamo agire soprattutto a favore delle studentesse e degli studenti": lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, la ministra dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa.