Unhcr lancia "Fantastica Routine": per non dimenticare rifugiati

Roma, 26 gen. (askanews) - Unhcr ha lanciato una nuova campagna, intitolata "Fantastica Routine". Oltre 7 Italiani su 10 (75%) vorrebbero decisamente tornare alla vita di prima e più di 8 su 10 (85%) ha trovato difficile adattarsi alle limitazioni imposte dalla pandemia. Lo conferma il sondaggio "La routine degli Italiani al tempo della pandemia", realizzato dalla Doxa per Unhcr in occasione del lancio della nuova campagna "Fantastica Routine".

Partendo dal nostro quotidiano, la campagna mira però a sensibilizzare sulla condizione in cui vivono i rifugiati nel mondo e al contempo a raccogliere fondi per ricostruire 4000 scuole nel Sahel, che sono andate distrutte o sono chiuse a causa delle violenze, degli effetti dei cambiamenti climatici, non ultimo dell'emergenza Covid-19. Tutti possono aderire con una donazione tramite SMS o chiamata da telefono fisso al numero 45588.

Al fianco di Unhcr ci sono testimonial come Lino Guanciale, Lorena Bianchetti, Francesco Pannofino, Nicole Grimaudo. Hanno assicurato il loro supporto anche Cecilia Dazzi, Carolina Crescentini, Fabio Fulco, Mia Ceran, Giovanni Scifoni, Maurizio De Giovanni, Irene Ferri, Maria Chiara Giannetta, Beppe Bergomi, Demetrio Albertini e Alessandro Costacurta. Anche la Lega calcio Serie A ha garantito il suo appoggio alla causa: le giornate di campionato del 29/30/31 gennaio saranno dedicate a #FantasticaRoutine.