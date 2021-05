Una delle più grandi navi portacontainer fa scalo a New York 21 maggio 2021

(LaPresse) Una delle più grandi navi portacontainer ha fatto scalo nel porto di New York e ha attraversato lentamente il ponte di Bayonne. Anche per gli standard dei vettori marittimi, la Marco Polo è un vero colosso: lunga come quasi tre campi da calcio e più alta della Torre Eiffel, può contenere più di 16.000 container. Il suo arrivo è stato accolto da diversi curiosi che hanno fotografato il suo passaggio.