Un videogame per sfidarsi online contro la violenza di genere

Milano, 22 giu. (askanews) - Un atlante delle donne interattivo diventa il tabellone di gioco di un videogame online per imparare a conoscere, e quindi a combattere, la violenza di genere. È il culmine del progetto NoViolenza2.0, che ha coinvolto giovanissimi di Molise e Lazio, di cui è capofila Progetto 2000 società cooperativa sociale.

Un digital game in diretta Facebook: i concorrenti divisi in squadre risponderanno a domande, analizzeranno video sui temi della prevenzione e del contrasto alla violenza sulle donne e la discriminazione di genere. Ogni risposta fornita dai singoli partecipanti comporterà l'assegnazione di punti. Un modo per mettere in pratica giocando tutti gli argomenti trattati durante le attività educative svolte nelle scuole e presso le strutture previste dal programma.

La promozione del rispetto reciproco passa anche da qui.

Si gioca mercoledì 24 giugno. #NoViolenza2.0 - mettiamoci in gioco per combattere la violenza di genere è un progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento per le pari opportunità e da diverse realtà, costituitesi in A.T.I., coordinate dalla Capofila Progetto 2000 Società Cooperativa Sociale. L'A.T.I., composta dalle ACLI Provinciali di Latina, da Percorsi di Crescita Società Cooperativa e dall'Agenzia di Comunicazione integrata Creare e Comunicare, ha puntato a promuovere e riscoprire, attraverso iniziative ed eventi, una nuova cultura del rispetto reciproco.