Un rock contro la violenza sulle donne 25 novembre 2020

Ketty Passa è la voce dei Kemama, e Codice Rosso è il loro primo singolo, di cui dicono: “Scritto durante il lockdown, quando i dati sulla violenza domestica in aumento ci hanno fatto prima riflettere e poi rabbrividire. Sì, ci siamo sentiti soli negli ultimi mesi, ma è proprio quando capita questo che chi vive in situazioni private serene, dovrebbe riflettere su quanto non sia così per tutti. E per tutte. Il nostro è un coro di speranza nato dalle paure dei momenti difficili: YOU'RE NOT ALONE. Non sei sola”.

Scritto e prodotto da Kemama:

Ketty Passa + Marco Sergi + Manuel Moscaritolo

Con la partecipazione artistica di:

Omar Pedrini - Voce/Cori

Andrea “Andy” Fumagalli (Bluvertigo) - Voce/Cori/Sax

Angelo “Cippa” Caccia + Gabriele “Paletta” Mantegazza (Punkreas) - Voce/Cori

Andrea Ra - Basso

Roberto Angelini - Lap Steel Guitar