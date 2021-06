Un pianeta piccolo piccolo 04 giugno 2021

Con la pandemia tramonta definitivamente l’illusione positivista di un progresso costante, mettendo in luce tutte le fragilità di un’economia capitalistica. Il libro di Simone Filippetti, Un Pianeta Piccolo Piccolo, del Sole 24 Ore, ci aiuta a comprendere e ad accettare il cambiamento verso una nuova realtà, in cui ciò che eravamo fino a un anno fa viene messo in discussione e stravolto per far spazio a ciò che verrà. Ne parlano in diretta sul sito e sui social del Sole 24 Ore Simone Filippetti, Ernesto Mauri del Teatro Manzoni, Gabriele Burgio di Alpitour e Pietro Leeman, chef del ristorante Joia. Il libro è disponibile in libreria.