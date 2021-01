Un contest video per immaginare il futuro e il cambiamento

Milano 12 gen. (askanews) - Spazi di vita e di lavoro; ecologia e sostenibilità; relazioni umane e piaceri della vita: sono questi i quattro grandi ambiti su cui Oppo sta provando a immaginare il futuro, con un progetto partito dalla Milano Design Week del 2020 e che utilizza anche la tecnologia Google Lens. Ora "What's Next?" si allarga a tutta la Rete con un contest per video, che gode del patrocinio del Comune di Milano, nei quali ciascuno potrà raccontare la propria visone del futuro, concentrandosi su che tipo di cambiamento si vorrebbe e sul modo in cui la tecnologia potrebbe aiutare la società a evolversi.

Prendendo ispirazione dai personaggi noti che già hanno immaginato per Oppo le visioni del domani, si potranno vincere tre smartphone della serie Reno 4, ultima gamma di device dell'azienda fondata in Cina nel 2004.

Il concorso termina il 15 gennaio.