Un concerto per ripartire, tributo di Vo' sulle note di Morricone

Roma, 15 lug. (askanews) - Un concerto per ripartire, il tributo di Vo', uno dei primi focolai del Covid-19 insieme a Codogno, alla vittime della pandemia. Sulle note di Ennio Morricone. Il maestro è stato ricordato in occasione dello spettacolo "100 voci per Vo'" MovieChorus in concerto.

Un momento di grande emozione per commemorare, grazie alla meravigliosa colonna sonora del film "The Mission" eseguita dalla violinista Sandra Mrozowsk, anche tutte le vittime del Coronavirus. Uno spettacolo voluto per rendere omaggio a tutti coloro che hanno lottato contro il Covid19 e per rilanciare la destinazione dei Colli Euganei e di Vo', prima zona rossa in Italia insieme a Codogno.

In Piazza Liberazione, teatro nei mesi scorsi della gestione emergenziale e dello screening di massa dei cittadini, oltre al Sindaco Giuliano Martini c'era anche il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova Andrea Crisanti che ha ricordato: "Se oggi i nuovi focolai, vengono identificati, controllati ed eliminati è grazie all'esperienza che abbiamo accumulato a Vo', è grazie ai suoi cittadini che numerosissimi sono venuti a dare il proprio contributo per i campionamenti. Quando penso a Vo' penso a un bellissimo ricordo: quando abbiamo fatto il prelievo del sangue su 3mila abitanti se ne sono presentati 2800, a un bambino di quattro anni che non voleva fare il prelievo il padre ha detto fallo per l'Italia. Sono ricordi come questo che danno un senso alla vita".