"Un Amico Raro": un cartoon per la malattia di Anderson-Fabry

Roma, 23 apr. (askanews) - Un cartone di successo, visto ogni giorno da migliaia di bambini, diventa l'occasione per raccontare le difficoltà e la vita di tutti i giorni di chi è affetto da una malattia rara.

E' l'idea di Gruppo Alcuni, Rai Ragazzi e AIAF (Associazione Italiana per la Malattia di Anderson-Fabry) che - in collaborazione con il gruppo per malattie metaboliche ereditarie dell'Azienda Ospedaliera di Padova - hanno scelto l'amatissima serie cartoon Leo da Vinci, in onda ogni giorno su Rai Gulp e RaiPlay per parlare di Malattia di Anderson-Fabry, con una puntata speciale dal titolo "Un amico raro".