Ue, Salvini: "Nessuno vuole togliere FI al PPE" 31 maggio 2021

"Nessuno vuole togliere Forza Italia al PPE. Io ho semplicemente proposto e sto lavorando a una unione, una federazione: riunire il centrodestra per essere più efficaci e concreti, altrimenti c'è la sinistra che perde le elezioni in Italia e in Europa ma poi controlla il parlamenti e non ha senso"così il leader della Lega Salvini. "Io propongo di mettere in comune idee comuni senza cancellare l'identità: c'è solo da guadagnarci" ha aggiunto.