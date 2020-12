U=U: la campagna con vip e artisti per la Giornata contro l'Aids

Roma, 1 dic. (askanews) - Per il primo Dicembre, Giornata Mondiale contro l'Aids, Asa (Associazione solidarietà Aids) Milano e Milano Check Point, in collaborazione con CIG-Arcigay Milano, hanno realizzato una speciale campagna foto e video per sensibilizzare sul tema HIV, mentre l'attenzione mediatica è totalmente assorbita dall'emergenza sanitaria. Mentre l'Hiv continua a diffondersi, l'obiettivo della campagna è di spiegare a più persone possibili cos'è l'Hiv, qual è lo stato attuale dei fatti per comunicare il messaggio che se l'Hiv non è rilevabile, non si può trasmettere: un messaggio che si sintetizza nella campagna U=U Undetectable = Untrasmittable.

Asa e Milano Check Point hanno scelto lo slogan #STOPHIVSTIGMA COMBATTI IL PREGIUDIZIO CON L'INFORMAZIONE, che ricorre nella campagna fotografica diffusa tramite i social di tutte le persone coinvolte.

Alla campagna sui social hanno aderito tanti volti noti, da Sandra Milo a Ferzan Ozpetek fino a Myss Keta, oltre a tanti giovani attori e attrici e persone che hanno deciso di diffondere il senso di questa equazione, scientificamente provata da anni: U=U Undetactable = Untrasmittable (una persona che vive con HIV in terapia e con carica virale non rilevabile non può trasmettere il virus HIV).

Il video - diretto da Manuel Scrima e Giovanni Conte - ha visto la partecipazione di oltre 30 personaggi del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. Un bellissimo e importante segnale è arrivato da Roma, città simbolo del cinema, che si è mobilitata con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Il video è stato girato tra Milano e Roma, grazie al supporto dell Hotel Valadier e di Mediterraneo Ristorante e Giardino del MAXXI, che insieme ad Angelo Cruciani hanno generosamente coinvolto le loro strutture per questa iniziativa.

Tra i tantissimi personaggi coinvolti anche Fasma, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, Greg e Nicky, Valerio Scanu, Giulia Luzi, Giada Prandi, Jun Ichikawa, Stash, Alessandro Egger, Saturnino, Tricarico, Justine Matterà, Roberto Ciufoli, Tess Masazza, Anna Valle e Alex Djordjevic.

Gli hashtag: #HIV #AIDS #ENDHIV #ENDAIDS #UEQUALSU #WORLDAIDSDAY #WAD2020