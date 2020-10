Tutto quello che c’è da sapere per costruirsi una pensione 16 ottobre 2020

Sbaglia chi pensa che la pensione sia un argomento per vecchi. Anzi, il contrario: iniziare fin da giovani a preparare la propria pensione può essere molto vantaggioso. Lo spiega Marco lo Conte, autore del libro “La pensione su misura”, in edicola e in libreria.