Turni, distanze, mascherine: le regole per tornare a scuola a settembre 28 maggio 2020

Tornare a scuola in presenza, ma anche e soprattutto in piena sicurezza. È questo l'obiettivo del Governo e del Ministero dell'Istruzione, che pubblicato il documento con le misure per il rientro a settembre elaborato dal Comitato tecnico-scientifico istituito per l'emergenza coronavirus. Dal distanziamento, agli ingressi scaglionati, fino all'obbligo di mascherina per gli alunni più grandi: ecco le regole per chi torna sui banchi