Turismo, tecnologia, food: guida alla nascita delle Startup 27 agosto 2020

L'Italia che riparte prova a ripartire dall'innovazione e in particolare dalla nascita di nuove imprese che utilizzano la tecnologia (ma non solo). Dopo il lockdown, con tutte le difficoltà di tornare alla normalità, la spinta imprenditoriale delle idee è linfa vitale in un paese come l'Italia che, più o meno come gli altri, risente delle ripercussioni economiche pesantemente negative dovute al coronavirus. Ma quali sono i settori che evidenziano i trend di nascita di start up più rilevanti? E soprattutto, come passare dalll'dea al business plan? Marco lo Conte intervista a questo proposito Marco Celani, Ceo di Italiaway e Enrico Pandian, fondatore e Ceo di FrescoFrigo.

In partnership con Go Beyond