Turismo italiano al bivio: Investire o diventare preda 28 aprile 2021

La crisi legata alla pandemia si è abbattuta con forza sul settore del turismo italiano mettendo in ginocchio molte imprese. Quali saranno dunque gli scenari futuri? Gli operatori del turismo, rappresentati spesso da piccole imprese familiari, saranno in grado di superare il momento? E che ruolo avranno i potenziali investitori stranieri, oggi in grado di approfittare del settore a sconto per la crisi? Ne abbiamo parlato con Magda Antonioli, direttore del corso di Laurea Magistrale ACME (Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertaiment) della Università Bocconi e vicepresidente European Travel Commission e Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato del Gruppo Alpitour.