Treu ricorda Franco Marini: "Metteva insieme pratica e ideali"

Roma, 10 feb. (askanews) - "Sono stato 35 anni insieme, prima nella Cisl e poi come collega in Senato, abbiamo fatto sempre quello che pensavamo meglio per promuovere lavoro e lavoratori; lui era molto diretto e pratico però aveva anche ideali. Mettere insieme ideali con la pratica è molto importante quindi sentiremo la mancanza". Così Tiziano Treu, presidente Cnel ed ex ministro del Lavoro e dei Trasporti alla camera ardente di Franco Marini, presidente del Senato, sindacalista, parlamentare europeo, presidente del Partito popolare italiano, scomparso a 87 anni.