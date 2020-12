Trenord: mezzi pubblici trattati da untori, ricavi -200 milioni

Milano, 22 dic. (askanews) - "Sul 2020 a noi mancano 200 milioni di ricavi e a oggi la compensazione prevista dalle misure nazionali forse ne copre 70-80". Lo ha detto, incontrando la stampa nel piazzale della stazione di Milano Cadorna, l'amministratore delegato di Trenord, che ha spiegato come a fronte del pesante calo di ricavi da biglietto siano contestualmente aumentati i costi per la gestione del servizio tempo di pandemia.

Piuri ha anche denunciato il fatto che i mezzi pubblici sono stati spesso additati come "untori" del contagio, cosa che per l'ad "non ha alcuna base scientifica, come hanno dimostrato numerosi studi internazionali".