Tregua a Gaza, Biden: "Abbiamo un'autentica opportunità di fare progressi" 21 maggio 2021

(LaPresse) Joe Biden ringrazia pubblicamente il presidente egiziano Al Sisi per il lavoro di mediazione che ha portato al cessate il fuoco a Gaza tra Israele e Hamas. "Apprezzo anche il contributo di tutte le parti che nella regione si sono impegnate a lavorare per la fine delle ostilità", ha dichiarato il presidente americano commentando dalla Casa Bianca la tregua nella Striscia, giunta dopo 11 giorni di raid e lanci di razzi. Biden ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime del conflitto, israeliane e palestinesi. "Noi continueremo a lavorare con le Nazioni Unite e con le parti interessate a fornire assistenza umanitaria a Gaza. In collaborazione con l'Autorità nazionale palestinese, ma non con Hamas", ha avvertito il capo della Casa Bianca. "Credo che i palestinesi e gli israeliani meritino ugualmente di vivere in modo sicuro e protetto e di godere di uguali misure di libertà, prosperità e democrazia", ha proseguito Biden. "Credo che abbiamo un'autentica opportunità - ha concluso - per fare progressi e mi impegno a lavorare per questo".