Tredicesime: in arrivo 12,5 miliardi

I lavoratori privati del settore non agricolo riceveranno in totale 12,5 miliardi di euro netti di tredicesime, pari a 20,9 miliardi di euro lordi. Secondo le stime dell'Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro, l'importo medio della mensilità aggiuntiva sarà pari a 956 euro. Chi è in part time - donne soprattutto - riceverà circa 529 euro netti, mentre chi è full time avrà in busta paga circa 1.192 euro netti. Ben 3,7 miliardi di euro di tredicesime (37%) viene incassato nelle regioni del Nord ovest, mentre il 26% - 3,3 miliardi - nel Nord est. Nelle regioni meridionali arriva il 16% (5% nelle isole), mentre al Centro giunge il 20% del volume complessivo delle tredicesime. La tredicesima percepita da un sardo o da un siciliano (746 €) è inferiore di 210 euro rispetto alla media nazionale (-28%) e di 331 euro rispetto ai lavoratori del Nord ovest (-44%).