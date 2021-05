Tre anni dal GDPR sulla Privacy: quali tutele abbiamo oggi? di Rosalba Reggio 25 maggio 2021

Il 25 maggio del 2018 entra in vigore il General Data Protection Regulation, un regolamento che armonizza la regolamentazione in materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione Europea. A distanza di tre anni, però, il tema dei dati è ancora attuale. L'intelligenza artificiale e la diffusione delle nuove tecnologie, infatti, aprono ogni giorno nuove sfide e impongono profonde riflessioni sull'uso e la regolamentazione dei dati, patrimonio di incalcolabile valore. Ma che cos'è il GDPR, come ci si è arrivati, quali tutele garantisce e quale potrà essere la sua evoluzione futura? Ne parla l'Avvocato Francesco Rampone, La Scala Società tra avvocati.