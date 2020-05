Trasporto pubblico: Milano supera l’esame del 4 maggio di Rosalba Reggio 04 maggio 2020

Quattro maggio, giorno di parziali riaperture, Milano si muove a rilento. Le strade restano semideserte e la circolazione sui mezzi pubblici racconta un traffico ancora ridotto. Tranne in qualche linea particolarmente affollata, come la 91 che percorre la circonvallazione esterna della citta. Nel video, a confronto le immagini girate giovedì scorso, 30 aprile e quelle girate il 4 maggio. A fine aprile l’autobus è trafficato, ma tra le persone è possibile una distanza di sicurezza, per quanto consentito dalla dimensione del mezzo. Iunedì 4 maggio, invece, l’affollamento è inevitabile: la distanza di sicurezza impossibile e il rischio di contagio alto, soprattutto per la presenza di una persona senza mascherina. Molte le segnalazioni per mantenere i giusti comportamenti, segnali sul pavimento e segnali sulle poltrone. Il conducente è protetto da un nastro che impedisce ai passeggeri di avvicinarsi. Nonostante le maggiori aperture, insomma, la città non riparte: chi deve uscire prende poco i mezzi, anche le auto non sono molte, così come le biciclette. I milanesi, per la maggior parte, sono ancora chiusi in casa