Trapani: brucia Monte Bonifato, case minacciate dalle fiamme ad Alcamo 24 maggio 2021

(LaPresse) Paura ad Alcamo, in provincia di Trapani, a causa di un grosso incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di domenica sul monte Bonifato. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni, come mostrano i video girati durante la notte. Alcune case sono rimaste danneggiate, completamente distrutto dall'incendio un chiosco. Proseguono le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, non si segnalano feriti.