Transizione digitale ed energetica

CONTENUTO PUBBLICITARIOUn focus sul ruolo chiave delle infrastrutture digitali ed energetiche e su come stimolarne la domanda da parte delle filiere produttive . Scopri di più 9.30 APERTURA DEI LAVORI E PUNTO DI VISTA EYa cura di Massimo ANTONELLI, EY9.50 LA DIGITALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PER ABILITARE LA TRANSIZIONE ENERGETICAIntervista a Francesco STARACE, CEO, Enela cura di Roberto ARDITTI, Presidente, Kratesis10.10 INFRASTRUTTURE DIGITALI ED ENERGETICHE: AGENDA DEGLI INVESTIMENTISu quali infrastrutture digitali ed energetiche si investirà, quali gli attori coinvolti e quali le priorità e le modalità di investimento, con un focus su transizione verde e digitalizzazioneIntroduzione EY a cura di Sergio NICOLINI, EY•Matteo ANDREOLETTI, Head of Infrastructure Equity, Europe & North America,Whitehelm Capital•Silvia CANDIANI, CEO, Microsoft•Paolo GROSSI, CEO, Eni Rewind•Elisabetta RIPA, CEO, Open FiberModera Roberto ARDITTI, Presidente, Kratesis10.55 INFRASTRUTTURE DIGITALI COME ABILITATORI DELLA TRASFORMAZIONEIntervista a Luigi GUBITOSI, CEO, Telecom Italiaa cura di Roberto ARDITTI, Presidente, Kratesis11.15 UN NUOVO IMPULSO ALLA DOMANDA DI INFRASTRUTTURE DIGITALI ED ENERGETICHE NELLE FILIERE PRODUTTIVECome il Recovery Fund può incentivare lo sviluppo dei servizi digitali ed energetici «verticali» a supporto delle principali filiere produttive del PaeseIntroduzione EY a cura di Andrea D'ACUNTO, EY•Massimiliano BIANCO, CEO, Iren•Lisa DI FELICIANTONIO, External Relations and Sustainability Officer, Fastweb•Giuseppe GOLA, CEO, Acea•Luca MANUELLI, CEO, Ansaldo NucleareModera Anna MIGLIORATI, giornalista, Radio2412.00 LA TRASFORMAZIONE DELLE COMPETENZENuovi strumenti, nuove tecnologie e un nuovo modo di lavorare: in termini di competenze, il Paese è pronto a intercettare e declinare correttamente le trasformazioni tecnologiche in atto?Introduzione EY a cura di Aldo Persi, EY•Gianna FRACASSI, Vicesegretario Generale, Cgil•Guido STRATTA, Direttore People and Organization, EnelModera Anna MIGLIORATI, giornalista, Radio2412.35WRAP-UP e CHIUSURA LAVORIA cura di Andrea D'ACUNTO, EY