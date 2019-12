Tragedia di Rigopiano: 22 archiviazioni, anche tre ex governatori

Il gip del tribunale di Pescara ha disposto l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta sul disastro dell'Hotel Rigopiano. Il 18 gennaio 2017 una valanga travolse il resort di Farindola (Pescara) provocando 29 morti. Fuori dall'inchiesta i tre ex presidenti della Regione Abruzzo: i responsabili tecnici non indicarono la necessità di creare una Carta di probabili valanghe estesa anche a Rigopiano. I familiari delle vittime: «Alla fine la colpa sarà di chi stava in hotel, di chi lavorava a Rigopiano e di chi c'è andato in vacanza». La valanga che ha ucciso 29 persone si è staccata a 2.200 mt di quota e ha spazzato via l'intero resort, trascinando neve, alberi e detriti a 250 chilometri all'ora.