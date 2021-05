Tragedia Mottarone, soccorritore: "Mai vista una cosa così in 25 anni, qui è un disastro" 24 maggio 2021

(LaPresse) Franco Gazzola, del soccorso alpino locale, è stato uno dei prii soccorritori ad arrivare sul Mottarone, nel luogo in cui è caduta la funivia, incidente che ieri ha provocato la morte di 14 persone. "Non mi era mai successa una cosa così in 25 anni, è stato un disastro"; ha detto parlando con i cronisti. "Ho ricevuto la telefonata alle 12.30 con cui mi avvertivano che la funivia era caduta. Facciamo interventi, ma lì è stato un disastro, non mi immaginavo una cosa così".