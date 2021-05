Tragedia Mottarone, legale Tadini: "E' distrutto, rifugiato nella fede" 28 maggio 2021

(LaPresse) "È molto provato, distrutto, un dramma doppio, per le vittime, per lui, per la sua famiglia. Fa parte di una famiglia di persone credenti" ha detto l'avvocato Marcello Perillo, legale di Gabriele Tadini, arrivando in tribunale a Verbania. Tadini è uno dei tre fermati per la tragedia del Mottarone.