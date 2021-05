Tragedia Mottarone, i funerali di Silvia e Alessandro morti sulla funivia 27 maggio 2021

(LaPresse) In centinaia hanno salutato oggi nella chiesa di santa Maria a San Fermo, Silvia Malnati e Alessandro Merlo morti domenica scorsa nella cabinovia del Mottarone. I due fidanzati hanno ricevuto insieme l’ultimo saluto nella chiesa vicino alla casa dove da poco erano andati a vivere insieme. "Non si può morire per denaro" dice un amico di famiglia commosso.