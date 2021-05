Tragedia Mottarone, Cirio: "Comportamento colpevoli abominevole" 27 maggio 2021

(LaPresse) "E' scioccante. E' terribile. Perché è una tragedia enorme che non può trovare nessun tipo di giustificazione. E' davvero uno shock che credo abbia colpito il mondo intero". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a proposito dei primi risultati dell'indagine sull'incidente della funivia del Mottarone. "Che la mente umana possa pensare di mettere a rischio la vita delle persone per un fattore economico trovo che sia qualcosa di abominevole. Non ho altri aggettivi per definire questo comportamento. Non è solo inaccettabile, è al di fuori del comprensibile e dell'umano. Chi ha fatto questo è giusto e doveroso che paghi e che paghi fino in fondo", aggiunge.