Toti: Coraggio Italia è uno stimolo per tutto il centrodestra

Genova, 28 mag. (askanews) - "Coraggio Italia è uno stimolo per tutti. Chi lo prende male forse ha più paura per sé che per il centrodestra", ha detto il fondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, rispondendo alla domanda sui malumori all'interno del centrodestra per la nascita della nuova formazione politica, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino nell'hub della Fiera di Genova.

"I malumori - ha sottolineato Toti - sono mal riposti. Coraggio Italia vuole essere uno stimolo, uno sprone e un arricchimento del centrodestra, non certo un depauperamento. Coraggio Italia deve portare voti al centrodestra e non certo toglierli. Un centrodestra che non abbiamo mai concepito come una casa chiusa, cosa che invece qualcun altro ha fatto. Lo abbiamo sempre concepito come un luogo dove le idee, le persone e i progetti si confrontano, dove tutti gli elettori che potenzialmente possono scegliere il nostro modello di governo, possano trovare un partito a cui fare riferimento".

"E' un arricchimento - ha concluso il governatore ligure - che dovrebbe stimolare tutti: i nostri alleati della Lega e di Fratelli d'Italia perché hanno un compagno di strada che cercherà di portare voti al nostro progetto comune, gli amici di Forza Italia perché credo che facciano parte della nostra area politica e quindi dovrebbero a mio modo prenderlo come uno stimolo al ragionamento, al confronto, all'unione, alla creazione di quel polo moderato in Italia che da troppi anni penso che non possa dire la sua con la dovuta forza e incisività".