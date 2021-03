Toscana, Mazzeo a presidio per riapertura scuole dopo Pasqua

Firenze, 31 mar. (askanews) - Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha salutato e dato un segnale di vicinanza ai genitori di "Priorità alla scuola" che, con i loro bambini, questa mattina hanno organizzato un presidio di fronte a Palazzo del Pegaso, a Firenze, per chiedere la riapertura della scuola già dopo Pasqua.

"Io sarei per riaprirla - osserva Mazzeo - come sono stato favorevole alla riapertura da gennaio delle superiori. La Toscana ha avuto per prima il coraggio di fare cose che altre Regioni non hanno fatto. Penso che la didattica a distanza sia una grande forma di disuguaglianze. Ci sono tante famiglie che non hanno i dispostivi o la connessione, nelle parti più periferiche.

Dobbiamo dare dignità a questa ragazze e questi ragazzi, non strappiamo loro il futuro. Non possiamo perdere altra socialità.

Cosa c'è di male? le scuole sono sicure".

La sicurezza passa anche dall'aver vaccinato gli insegnanti: "Noi abbiamo vaccinato gli insegnanti subito. Abbiamo vaccinato tutti coloro, come il personale medico, che sono in prima linea", conclude Mazzeo.