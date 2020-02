Toscana, Giani: fra Pd e Iv dialettica una dialettica fisiologica

Firenze, 13 feb. (askanews) - Eugenio Giani, candidato presidente del centrosinistra per le Regionali in Toscana, commenta così il dibattito, dai toni accesi, tra Pd e Italia Viva all'interno del Consiglio regionale: "Ma dai, siamo una democrazia. Ci vuole un po di dialettica. Onestamente, lo vedo come un fatto di vitalità tra forze che compongono un alleanza. Anche perché i media, poveretti, non hanno altro di cui scrivere".

"Il centrodestra - ha aggiunto Giani - a 100 giorni dalle elezioni, non ha un candidato, in una Regione con 273 Comuni. E cosa farà quel candidato presidente, un paio di interviste alla televisione?".