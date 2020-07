Torna in mare la tartaruga Ramona, liberata dalla plastica

Roma, 27 lug. (askanews) - Torna libera in mare la tartaruga Ramona, trovata a giugno nelle acque di Maratea in grave difficoltà per aver ingerito rottami di plastica. La Caretta Caretta era stata avvistata con problemi di galleggiamento il 13 giugno. Recuperata e curata al centro Tartarughe Marine del WWF di Policoro, in tre settimane ha espulso pezzi di plastica sufficienti a riempire tre barattoli da 100 ml.

Le è stato dato il nome di Ramona Barone, volontaria che l'ha avvistata con Stefano Evoli. Una volta espulsa la plastica ha ricominciato a mangiare e recuperare peso; è stata liberata in mare il 26 luglio.