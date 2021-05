Torino, arrestati quattro rapinatori in pieno centro 19 maggio 2021

(LaPresse) Quattro rapinatori arrestati in poche ore a Torino dai carabinieri. In via Carlo Alberto, nel quartiere centro, è finito in manette un cittadino rumeno di 42 anni che dopo aver rubato diversi generi alimentari e averli nascosti in uno zaino ha cercato di allontanarsi senza pagare, aggredendo una cassiera che aveva tentato di bloccarlo. In via Roma stessa sorte è toccata a due cittadini marocchini di 18 e 23 anni che in un negozio di abbigliamento hanno rubato vari capi di vestiario. Infine sempre in via Roma i militari dell’Arma hanno arrestato un cittadino marocchino di 23 anni che, dopo aver prelevato alcuni vestiti da un negozio di articoli sportivi, ha tentato di uscire senza pagare, aggredendo l’addetto alla sicurezza.