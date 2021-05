Think, Tally, Talk Whatever it counts 04 maggio 2021

Rotocalco di intrattenimento intelligente. Condotto da data journalist, gamer e pignoli. L'attualità in numeri e idee. In questa puntata ci occupiamo di Keynes, di debito buono e di debito cattivo. Di liquidità e lotteria degli scontrini. Di Big data e teoria della felicità. Lo facciamo con Luciano Canova, economista, scrittore e divulgatore scientifico. One more thing, visto la data parleremo anche di palindromie. Buona visione.