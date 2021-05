Think, Tally, Talk: siamo tutti Jon Snow 05 maggio 2021

Rotocalco di intrattenimento intelligente. Condotto da data journalist, gamer e pignoli. L'attualità in numeri e idee. In questa puntata ci occupiamo di Keynes, di debito buono e di debito cattivo. Di liquidità e lotteria degli scontrini. Di Big data e teoria della felicità. Mario Draghi ha sciolto la riserva e presentato la squadra di ministri. Il Governo Draghi è il sessantasettesimo governo della Repubblica Italiana. Alle 12 di sabato13 febbraio è salito al Quirinale per il giuramento. Noi c'eravamo (in collegamento) ma c'eravamo. Con Davide Colombo (Sole 24 Ore) abbiamo parlato di governi tecnici e politiche data-driven. Di vecchia politica e nuovi politici. Da Brunetta e Speranza. E pure delle rivoluzionaria Daenerys Targaryen e di come la politica, cioè Jon Snow potrebbe rivelarsi letale per la madre dei Draghi. Come in Game of Thrones. Buona visione.