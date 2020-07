Test Covid per la riforma del Terzo settore 15 luglio 2020

Le misure dedicate alle organizzazioni del Terzo settore nei decreti anti Covid sono al centro del videoforum del Sole 24 Ore. Il focus è dedicato alla riforma di tutto il mondo legato al no profit e al volontariato, con particolare riferimento alle misure prese in occasione dell'emergenza Covid. Ospiti del conduttore Marco lo Conte, l'avvocato Gabriele Sepio, già coordinatore del tavolo tecnico fiscale per la riforma del Terzo settore e Maria Carla De Cesari, caporedattore Norme e Tributi del Sole 24 Ore.