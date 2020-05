Terza media, Azzolina agli studenti: "Discuterete elaborato on line" 08 maggio 2020

“Entro il termine delle lezioni sarà organizzato un momento on line per la discussione di un elaborato, l'argomento lo sceglierete insieme ai vostri docenti. Per gli studenti con disabilità o disturbi dell'apprendimento il lavoro da preparare a casa avverrà sulla base del piano educativo individualizzato”. Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina si rivolge in un video su Fb agli studenti di terza media. “L'esame vero e proprio quest'anno coincide con lo scrutinio finale a distanza ma abbiamo scelto di introdurre la discussione dell'elaborato anche per consentirvi un momento finale di confronto e se volete di saluto con i vostri docenti - aggiunge - La valutazione si baserà su quanto avete fatto nel vostro percorso scolastico e sulla discussione dell'elaborato. State tranquilli, nessuno sarà penalizzato”.