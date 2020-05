Terremoto a Roma, paura all'alba: scossa di magnitudo 3.3

Roma, 11 mag. (askanews) - Una scossa di magnitudo 3.3 alle 5.03 del mattino ha svegliato i romani. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro 5 km a Sudovest di Fonte Nuova e 11 a Nordest di Roma.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione; molti hanno raccontato di aver sentito prima un boato. Alcuni sono scesi in strada per lo spavento ma al momento non si segnalano danni.

"La situazione è tranquilla" ha detto il sindaco di Fonte Nuova, Piero Presutti spiegando che da un primo giro di ricognizione della Protezione civile non si registra alcun danno.

Passato lo spavento, sui social non sono mancati i commenti ironici: la pandemia, il lockdown e ora il terremoto. Quando finisce il 2020? Mancano solo alieni e cavallette twitta qualcuno; e altri si chiedono: "Sopravvivere quest'anno fa curriculum?.