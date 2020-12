Terremoto Milano, Ingv: scossa senza precedenti negli ultimi 500 anni

È stato il più forte terremoto con epicentro nel milanese degli ultimi 500 anni, quello registrato il 17 dicembre 2020 alle 16.59 con magnitudo pari a 3.9. Salvatore Stramondo, direttore dell'Osservatorio nazionale terremoti dell'Ingv ricorda che quella di Milano è un'area che storicamente non ha mai presentato una sismicità si rilievo (dall'85 a oggi cento eventi sotto magnitudo 2 e solo nove di magnitudo sopra 3). È una zona a pericolosità moderata. Si deve risalire a 500 anni fa per trovare una scossa simile a quella odierna, con epicentro a Milano e magnitudo 3.7. Altri terremoti storici importanti si sono verificati in zone limitrofe, come quello di Monza nel 1396, con una scossa di magnitudo stimata a 5.3.Per approfondire